Ook Nederland niet vrijuit bij verklaring Bouterse, zegt advocaat

Bouterse staat terecht voor zijn aandeel in de decembermoorden van 1982. Bouterse was in de periode 2010 - 2020 de democratisch gekozen president van Suriname, maar stond in de jaren tachtig aan het hoofd van een militair regime. Op 8 december 1982 waren vijftien tegenstanders van de militaire machtshebbers vermoord in Fort Zeelandia in Paramaribo.

De oud-president kreeg in november 2019 al twintig jaar cel opgelegd voor zijn betrokkenheid bij die moorden. Omdat Bouterse tijdens dat proces nooit aanwezig is geweest, werd hij bij verstek veroordeeld. Daarna tekende hij verzet aan, waardoor de krijgsraad zijn zaak opnieuw in behandeling moest nemen.

De voormalige president en legerleider komt volgens Kanhai vrijdag met zijn ‘laatste woord’. De strafpleiter zegt dat ook Nederland niet vrijuit zal gaan. ‘Het laatste woord van mijn cliënt zal uit het Nederlands worden vertaald in het Engels en Spaans’ en dit zal worden gedeeld met heel Latijns-Amerika. Kanhai kondigde aan in hoger beroep te gaan als zijn cliënt weer wordt veroordeeld.