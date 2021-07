Huren stijgen verder in tweede kwartaal

De huurprijzen voor rijtjeshuizen en appartementen in de vrije sector zijn in de afgelopen drie maanden verder gestegen vanwege de aanhoudende krapte op de woningmarkt, berekenden makelaarsvereniging NVM en Vastgoedmanagement Nederland. Er is wel sprake van regionale verschillen, in enkele gemeenten stabiliseerden de prijzen. Verder liepen de huurprijzen van bestaande bouw minder hard op dan van nieuwbouw.

Voor woonhuizen steeg de prijs gemiddeld met ruim 5 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar geleden. Nieuwe huurders betalen daar nu maandelijks 10,12 euro per vierkante meter. Voor appartementen was de toename ruim 6 procent en betalen nieuwe huurders 14,80 euro per vierkante meter.

Met name in de regio Amsterdam, waar ook Amstelveen en Almere onder vallen, bleven de prijzen voor nieuwe huurders stabiel ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar daalden de huurprijzen zelfs licht. In de gemeenten Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Haarlem en Utrecht stegen de prijzen op jaarbasis juist. Rotterdam was met een stijging van ruim een kwart een uitschieter. Dat komt door de oplevering van een luxe wooncomplex, dat de gemiddelde prijs omhoog trekt.

Transacties

Voor de vrije sector, volgens de brancheorganisaties een cruciaal deel van de woningmarkt, kwam na anderhalf jaar een eind aan de stijging van het aantal transacties. Landelijk daalde het aantal transacties ten opzichte van het eerste kwartaal gemiddeld met 14 procent. Vergeleken met vorig jaar ligt het aantal transacties nog wel 5 procent hoger. Dat komt vooral doordat er flink minder appartementen werden verhuurd, woonhuizen bleven stabiel.

Huurders van bestaande bouw betalen minder dan huurders van nieuwbouw, ook in zeer stedelijke gebieden. Hier stegen de huurprijzen minder hard dan in minder stedelijke gebieden. Ook de manier waarop een woning wordt opgeleverd is van invloed op de prijsstijging. Kale en gestoffeerde woningen stegen over het algemeen in prijs, terwijl de huurprijs van gemeubileerde woningen gemiddeld stabiel bleef of zelfs daalde. Het merendeel van de huurwoningen wordt kaal opgeleverd.