AstraZeneca verkoopt meer coronavaccins in tweede kwartaal

Farmaceut AstraZeneca heeft in het tweede kwartaal van dit jaar ruim drie keer zo veel verdiend aan zijn coronavaccin als in de eerste drie maanden van het jaar. Het Brits-Zweedse bedrijf nam de verkopen van die inenting niet mee in zijn verwachtingen voor het hele jaar omdat het uit principe geen winst maakt op de productie en verkoop zolang de pandemie duurt.