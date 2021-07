Nestlé verkoopt meer koffie, diervoeding en producten van Maggi

Levensmiddelenconcern Nestlé merkte ook in het tweede kwartaal een sterke vraag naar zijn koffieproducten. Verder bleek de diervoeding van Purina en Felix populair, evenals de smaakmakers voor in de keuken van Maggi. De sterke verkopen zijn voor het Zwitserse bedrijf reden om zijn verkoopverwachtingen voor het hele jaar iets aan te scherpen.

Nestlé verkoopt onder meer Starbucks-koffie voor in de supermarkt. De omzet van dat bekende merk kwam bijna 17 procent hoger uit dan een jaar eerder. Ook Nescafé en Nespresso waren in trek. De merken die het goed doen zijn niet heel toevallig allemaal producten waarnaar afgelopen jaar tijdens de coronalockdowns meer vraag ontstond, toen mensen meer vanuit huis begonnen te werken, een huisdier namen voor gezelschap en min of meer gedwongen thuis moesten koken. Afgelopen kwartaal was nog steeds sprake van lockdowns, al werden de maatregelen in veel landen wel versoepeld.

Dat de pandemie van invloed is op de cijfers blijkt ook uit de lagere verkoop van babyvoeding. Volgens Nestlé is dat te wijten aan de lagere geboortecijfers door de virusuitbraak. Mogelijk kan het concern hier later weer meer producten van verkopen. Door tijdens de pandemie verwekte baby’s zou nu volgens deskundigen juist een geboortegolf op komst zijn.

Omzet

De opbrengsten telden in de eerste helft van het jaar op tot 41,8 miljard frank, omgerekend bijna 39 miljard euro. Dat komt op eigen kracht neer op een omzetgroei van meer dan 8 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Daarbij dikte de nettowinst met ruim 1 procent aan tot 5,9 miljard frank.

Nestlé rekent voor heel het jaar nu op een omzetgroei op eigen kracht van 5 tot 6 procent. Dat is een kleine verbetering vergeleken met de eerdere verwachting. Wel is de prognose voor de winstmarge iets verlaagd. Dat heeft te maken met gestegen prijzen van grondstoffen en kosten in verband met de integratie van de activiteiten die eerder dit jaar zijn overgenomen van vitamine- en supplementenmaker The Bountiful Company.