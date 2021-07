Opvouwbare mobiele telefoon is toekomst van Samsung

Samsung zet in de komende maanden flink in op opvouwbare smartphones. Die telefoons met een groot buigbaar scherm moeten doorbreken bij een groter publiek en daartoe gaat de Zuid-Koreaanse elektronicaproducent een grote promotiecampagne voeren. Die begint over enkele weken als het bedrijf zijn nieuwste generatie topmodellen smartphones introduceert.

Tijdens die introductie wordt vermoedelijk de Samsung Fold 3 geïntroduceerd. Die derde versie van Samsungs opvouwbare mobiele telefoon krijgt de ruimte omdat Samsung geen nieuw model uit de Galaxy Note-serie op de markt zou brengen. De prijs van het opvouwbare toestel is daarbij nog wel een heikel punt. De Fold 2 kost in Nederland 1600 euro en dat is aan de hoge kant voor zelfs een topmodel smartphone.

Desondanks denkt Samsung dat de flexibele telefoons een succes worden. Vanaf de tweede jaarhelft dragen die toestellen al bij aan de winstgevendheid, aldus het Zuid-Koreaanse bedrijf.

In het tweede kwartaal behaalde Samsung een winst van 9,6 biljoen won, omgerekend ruim 7 miljard euro. Die werd aangejaagd door een sterke vraag naar geheugenchips die volgens Samsung nog wel even aanhoudt. De omzet van het Koreaanse bedrijf kwam uit op 63,7 biljoen won, wat zo’n 47 miljard euro is.