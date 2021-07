Duurdere auto’s helpen Ford aan hogere winstverwachting

Autofabrikant Ford is veel positiever geworden over de resultaten in 2021, ondanks de problemen die een gebrek aan chips bij het Amerikaanse concern veroorzaakte. Daarbij helpt het dat nieuwe modellen in de Verenigde Staten voor recordprijzen worden verkocht.

Ford verwacht dat de aangepaste winst voor aftrek van belastingen en rentebetalingen dit jaar tussen de 9 miljard en 10 miljard dollar zal bedragen. Dat is zo’n 3,5 miljard dollar meer dan aanvankelijk gedacht. In het voorbije kwartaal was dit resultaat 1,1 miljard positief, terwijl het operationele verlies in dezelfde periode vorig jaar nog 1,9 miljard dollar bedroeg.

Aanvankelijk leek Ford, een jaar na de klap van de coronacrisis, opnieuw een moeilijk jaar tegemoet te gaan. Chiptekorten zaten de productie van auto’s dwars, doordat de wereldwijde vraag naar halfgeleiders was geëxplodeerd door het massale thuiswerken. Ford kocht bovendien veel chips in bij een Japanse fabrikant die werd getroffen door een grote brand.

In april meldde Ford nog dat het in de maanden april, mei en juni slechts de helft van alle auto’s zou produceren die op de planning stonden. Maar het bedrijf presteerde beter dan verwacht, mede doordat er minder kortingsacties nodig waren om klanten te trekken. Op jaarbasis steeg de omzet met 38 procent tot 26,8 miljard dollar. In dezelfde periode steeg de gemiddelde prijs voor een auto van Ford tot een recordniveau 47.446 dollar, berekende marktonderzoeker Cox Automotive.

De winsten zullen in de tweede jaarhelft niet zo hoog uitvallen als in de eerste zes maanden, waarschuwde Ford meteen. Dat komt doordat de prijzen voor grondstoffen hard zijn gestegen, waardoor de marges slinken. Ook investeert het bedrijf de komende tijd meer in elektrisch rijden en andere technologische vernieuwingen.