Nederlands laadpalenbedrijf Allego miljarden waard op Wall Street

Het Nederlandse laadpalenbedrijf Allego gaat naar de beurs in New York. De voormalige dochteronderneming van netwerkbeheerder Alliander krijgt daarbij een waarde van ruim 3,1 miljard dollar toegedicht, meldt het bedrijf op zijn eigen site.

Voor de beursgang fuseert Allego met een speciaal investeringsfonds van Apollo Global Management dat al een notering heeft aan de New York Stock Exchange. Via de samensmelting neemt Allego die beursnotering over.

Allego werd in 2013 door Alliander opgezet om laadoplossingen op maat te maken voor gemeenten, bedrijven en vervoersmaatschappijen. Op dit moment heeft het bedrijf in twaalf landen 26.000 laadpunten voor elektrische auto’s geïnstalleerd. In 2018 verkocht Alliander zijn dochterbedrijf aan de Franse investeerder Meridiam. Dat bedrijf zal een belang van circa 75 procent in Allego houden.

Bij de beursgang steken investeerders ook nog eens 702 miljoen dollar in het bedrijf. Dat geld is onder andere nodig om Allego verder te laten groeien.