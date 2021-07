Schiphol en Aéroports de Paris beëindigen samenwerking

Schiphol en de Franse luchthavenuitbater Aéroports de Paris (ADP) stoppen dit jaar met hun samenwerking die ruim twaalf jaar liep. Dat maakt Royal Schiphol Group, het bedrijf achter luchthaven Schiphol, bekend via zijn website.

De nog lopende samenwerkingsovereenkomst liep tot eind november en wordt niet verlengd. Een reden vermeldde het bedrijf niet.

Royal Schiphol Group sloeg in oktober 2008 de handen ineen met ADP. Het idee was, zo’n vier jaar na de fusie van Air France en KLM, dat de twee luchthavenbedrijven gezamenlijk de concurrentie beter het hoofd zouden kunnen bieden. Dat moest onder meer via kostenbesparingen gebeuren.

Als onderdeel van de overeenkomst nam Schiphol een belang van 8 procent in zijn Franse branchegenoot. ADP nam op zijn beurt een belang van dezelfde omvang in Schiphol. Die pakketten aandelen worden nu binnen een periode van achttien maanden verkocht, tot uiterlijk 30 mei 2023.