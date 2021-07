Luchtvaart nog lang niet hersteld van klap coronacrisis

De vraag naar vliegtickets is na lockdownversoepelingen iets hersteld in juni, maar ligt nog altijd ver onder het niveau van voor de coronacrisis. Volgens de internationale brancheorganisatie voor de luchtvaart IATA was de vraag naar vliegreizen ruim 60 procent lager dan in juni 2019, het jaar voordat de pandemie met het longvirus uitbrak.

In mei was de achterstand op dezelfde maand twee jaar geleden nog bijna 63 procent. IATA vergelijkt de passagiersaantallen al het hele jaar met die van 2019, omdat een vergelijking met vorig jaar een vertekend beeld zou geven. Toen waren internationale vliegreizen praktisch onmogelijk.

Vooral de markt voor internationale vliegreizen zit nog altijd in crisismodus, zo wijzen cijfers van IATA uit. De vraag naar vluchten over de landsgrenzen daalde ten opzichte van juni 2019 met net geen 81 procent. Bij binnenlandse vluchten ging het om een afname van 22,4 procent.

Beweging in de juiste richting

Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen publiceerden eerder deze maand al hoopvolle kwartaalberichten, aangezien in de Verenigde Staten ook veel mensen binnenlandse vluchten boeken. Maar voor een luchtvaartmaatschappij als KLM, zonder grote thuismarkt, blijft het waarschijnlijk een lastige periode.

‘We zien bewegingen in de juiste richting, vooral op enkele belangrijke binnenlandse markten. Maar de situatie is nog lang niet hoe die moet zijn. Juni zou het begin moeten zijn van het piekseizoen, maar luchtvaartmaatschappijen vervoerden slechts 20 procent van wat ze in 2019 vervoerden’, zei IATA-topman Willie Walsh.

Aan de andere kant is de markt voor luchtvracht hard aan het groeien, nu het lastig is om containers te vinden voor zeevervoer. In het eerste halfjaar vervoerden luchtvaartmaatschappijen volgens IATA 8 procent meer goederen door de lucht dan in dezelfde periode van 2019. Het gaat volgens de organisatie om de sterkste stijging sinds 2017.