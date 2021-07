België: geen inreisverbod Nederlanders uit ‘knalrode’ regio’s

Nederlandse vakantiegangers hoeven niet te vrezen dat ze België niet binnen mogen of ondanks een geldig coronacertificaat in quarantaine moeten vanwege de hoge coronabesmettingsgraad in hun regio. De Belgische regering heeft een ministerieel besluit gepubliceerd waaruit blijkt dat alleen reizigers uit een hoogrisicogebied buiten de 27 EU-landen plus de vier Schengenlanden Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland een inreisverbod riskeren. Een woordvoerster bevestigt dat het besluit woensdag is ingegaan.

Vakantiegangers die uit een ‘rood’ of ‘donkerrood’ gekleurd EU- of Schengenland (22 EU-landen plus bovengenoemde vier) komen en daar de voorgaande veertien dagen waren, zijn welkom in België. Zolang ze maar kunnen aantonen dat ze volledig gevaccineerd zijn (plus twee weken) of hersteld zijn van Covid-19, of een negatieve PCR-test van minder dan 72 uur oud kunnen overleggen. Dat kan bijvoorbeeld door het Europese Digitale Corona Certificaat mee te nemen.

Wie dat allemaal niet kan aantonen, moet bij aankomst een PCR-test doen, tien dagen in quarantaine en op de zevende dag nog een PCR-test doen.

Ook moeten alle EU-burgers die langer dan 48 uur in België verblijven voor aankomst een Passagier Locatie Formulier invullen. De Belgische coronamaatregelen gelden voor iedereen boven de 12 jaar.