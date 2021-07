Boeing wint op Wall Street, koers Apple gaat na cijfers omlaag

Apple, Google-moeder Alphabet, Microsoft en andere grote concerns als Boeing en McDonald’s staan woensdag in de schijnwerpers op Wall Street. Beleggers buigen zich over de kwartaalresultaten van de ondernemingen, die wisselend worden ontvangen. Boeing won bijvoorbeeld ruim 6 procent bij de opening, terwijl Apple in de eerste handelsminuten bijna 3 procent aan beurswaarde inleverde.

Boeing profiteerde de voorbije periode van het herstel in de luchtvaartsector. Maatschappijen bestellen daardoor weer nieuwe vliegtuigen bij Boeing, nadat die orders eerder werden geannuleerd of uitgesteld.

De techbedrijven lieten elk stevige groei zien. Dat was bij Apple mede te danken aan het feit dat het de iPhonefabrikant weinig last had van chiptekorten. Alphabet (plus 2,9 procent) slaagde erin om veel meer te verdienen aan advertenties dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. En Microsoft (min 0,6 procent) heeft vooral veel meer verdiend aan zijn clouddiensten.

McDonald’s

Dat beleggers niet over alle resultaten even enthousiast zijn, heeft te maken met de verwachtingen die analisten vooraf hadden ten aanzien van de cijfers. Bij Apple speelt ook mee dat het concern met een tegenvallende prognose is gekomen voor de groei in de komende tijd.

McDonald’s noteerde ruim 1 procent lager. Een speciaal menu dat is samengesteld door de Zuid-Koreaanse boyband BTS heeft de verkoopcijfers van de fastfoodketen wel wereldwijd gestuwd. Ook in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019, voor de coronapandemie, werd een stuk meer omzet geboekt.

Tesla

Verder kwamen er onder meer cijfers van koffieketen Starbucks, vaccinproducent Pfizer en chipconcern AMD. Zij gingen respectievelijk 3 procent omlaag, 2 procent omhoog en 0,3 procent omhoog.

Er was ook nog ander nieuws. Fabrikant van elektrische auto’s Tesla schrapt volgens de doorgaans goed geïnformeerde nieuwssites Electrek zijn winkels op dure plekken als winkelstraten en winkelcentra en kiest voor meer showrooms op goedkopere locaties. Ook zou een groter deel van de verkoopmedewerkers op afstand werken in plaats van in de winkels zelf. Het aandeel leverde 0,4 procent in.

Dow-Jonesindex

De belangrijkste beursgraadmeters in New York begonnen zonder grote koersbewegingen aan de handel. De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel een fractie hoger op 35.069 punten. De breed samengestelde S&P 500 ging 0,1 procent omlaag tot 4397 punten en techbeurs Nasdaq speelde iets kwijt op 14.658 punten.

Wall Street wacht ook op een nieuw rentebesluit, dat later deze dag wordt gepresenteerd. Hiervan wordt evenwel weinig vuurwerk verwacht. Mogelijk geeft de Amerikaanse centrale bank wel een eerste signaal af wanneer het opkoopprogramma voor bedrijfs- en staatsobligaties waarmee de economie wordt ondersteund, wordt afgebouwd. Een formele aankondiging komt vermoedelijk pas later dit jaar, denken economen.