Rechtszaak Willem Engel tegen viroloog België 11 augustus behandeld

Willem Engel, voorman van Viruswaarheid, daagt de bekende Belgische viroloog Marc Van Ranst voor de rechter. De zaak is woensdag voor de correctionele rechtbank in Mechelen ingeleid maar direct verschoven naar 11 augustus voor de inhoudelijke behandeling. Engel klaagt Van Ranst aan voor laster en ‘eerroof’.

Engel en Van Ranst hebben het regelmatig publiekelijk, via Twitter, aan de stok met elkaar. Volgens Engel zet de viroloog hem te vaak weg als virusontkenner en fantast en beledigt Van Ranst hem door het spottend over ‘dansleraar’ en ‘salsapandemie’ te hebben. Hij wil dat de rechtbank bepaalt in welke mate de vrije meningsuiting kan worden gebruikt in de discussies tussen beiden.

Van Ranst vindt dat Engel misbruik van het procesrecht maakt. ‘Iedereen kan een klacht tegen om het even wie indienen. Dit moet stoppen. Hij heeft mij een communist, extremist, schorriemorrie, Holle Bolle Gijs en geen wetenschapper genoemd en is veel verder gegaan dan ik. Hij ontkent een virusontkenner te zijn maar ook het bestaan van de epidemie, de pandemie, de werkzaamheid van vaccins, het nut van PCR-tests. Ze zijn zeer blij dat ze mij voor een rechtbank krijgen. Ze dagen mij al zeer lang uit voor een debat, maar ik ga niet met hen in debat. Nu gebeurt dat dus voor de rechtbank.’