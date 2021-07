Minister Van Ark neemt zes weken rust wegens nekproblemen

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) neemt zes weken verplicht rust op doktersadvies, zo meldt ze op Twitter. ‘De afgelopen tijd heb ik veel last van nekproblemen gehad’, aldus de bewindsvrouw. Minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis nemen haar taken de komende weken over.

‘Ik hoop in september genoeg hersteld te zijn om weer aan het werk te kunnen’, schrijft Van Ark op Twitter. Vanaf half augustus komt het kabinet weer bijeen. Van Ark is ook lid van het ‘kernteam’ dat over de coronamaatregelen gaat.