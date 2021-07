Pfizer verwacht meer te verdienen aan verkoop coronavaccins

Farmaceut Pfizer denkt dit jaar fors meer te verdienen aan de verkoop van het coronavaccin dat het bedrijf samen met BioNTech ontwikkelde. Daardoor verhoogt het bedrijf ook zijn verwachtingen voor heel het jaar. Die inenting blijkt een goudmijn voor het bedrijf, want ook in het tweede kwartaal kende Pfizer een enorme groei van de omzet en de winst.

Pfizer verwachtte eerder 26 miljard dollar binnen te halen met de verkoop van de vaccins, maar verhoogde dat met haast een derde tot 33,5 miljard dollar. Dat komt omdat Pfizer inmiddels contracten voor de levering van 2,1 miljard doses van het vaccin heeft getekend. Pfizer en BioNTech hebben genoeg capaciteit om dit jaar 3 miljard doses te fabriceren.

De gehele omzetverwachting ging omhoog naar tussen de 78 en 80 miljard dollar. In het tweede kwartaal zette Pfizer voor 19 miljard dollar aan omzet in de boeken. Daarvan was net geen 8 miljard afkomstig van het vaccin. Ook zonder de invloed van het vaccin groeide Pfizers omzet echter, met 10 procent. Met name geneesmiddelen tegen kanker en zeldzame ziekten leverden meer op. De winst in het afgelopen kwartaal bedroeg 5,6 miljard dollar.