Nederland mag statushouders Griekenland niet zomaar terugsturen

Nederland mag asielzoekers die eerder in Griekenland een verblijfsvergunning hebben gekregen, niet zomaar terugsturen naar Griekenland. De statushouders reizen soms door naar Nederland om hier een asielaanvraag te doen. Maar omdat zij al in Griekenland zijn toegelaten, komen ze in beginsel niet meer in aanmerking voor asiel in Nederland en wordt hun aanvraag meteen terzijde gelegd. De Raad van State oordeelt echter in twee zaken van Syrische asielzoekers dat de situatie in Griekenland voor erkende vluchtelingen mensonwaardig kan zijn.

Demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asielzaken) moet daarom opnieuw een beslissing nemen over deze Syrische asielzoekers. Ze moet beter uitleggen waarom de betrokkenen naar Griekenland terug kunnen óf ze moet hun asielaanvragen inhoudelijk in behandeling nemen, aldus de Raad van State woensdag. Dat geldt bovendien niet alleen in de twee zaken die waren voorgelegd aan de hoogste bestuursrechter, maar ook voor andere statushouders die in Griekenland een verblijfsvergunning kregen.

De situatie voor statushouders in Griekenland, waar veel asielzoekers de afgelopen jaren aankwamen in bootjes, is al jaren moeilijk. In 2018 stelde de Raad van State echter nog dat statushouders wèl konden terugkeren, omdat hun fundamentele mensenrechten niet werden geschonden. Door nieuwe informatie en rapporten oordeelt de raad nu dat de omstandigheden van statushouders slecht kunnen zijn. Zo moeten zij vaak al snel de asielopvang uit, maar kunnen ze daarna geen werk en een huis vinden. Sommigen leven in erbarmelijke omstandigheden en hebben niet de beschikking over basisbehoeften zoals eten, onderdak of stromend water.

De staatssecretaris laat weten dat ze de uitspraak gaat bestuderen. Om hoeveel door Griekenland erkende vluchtelingen het precies gaat die in Nederland hebben aangeklopt, is volgens een woordvoerder niet duidelijk.