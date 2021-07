Meer geld beschikbaar voor wegens corona afgelaste evenementen

De aangekondigde verruiming van de compensatieregeling voor evenementen die vanwege corona moeten worden afgelast, zal tientallen miljoenen euro’s meer kosten dan was gepland. Vooralsnog worden de kosten geraamd op 120 miljoen euro, 40 miljoen meer dan voor de verlenging van het verbod op evenementen, schrijven staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer en onderwijsminister Ingrid van Engelshoven woensdag in een brief aan de Kamer.