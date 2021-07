Boek Esther Verhoef stijgt naar eerste plaats in Bestseller 60

Vorige week was De Nachtdienst ook al in de top drie te vinden, maar dan op de derde plaats. Ik ga leven van Lale Gül staat deze week op nummer twee in de lijst. Het vakantieboek van Bas Smit en Nicolette van Dam, Nederland heeft Alles, maakt de top drie af.

De bestsellerlijst van deze week kent verder nog twee nieuwkomers. Daarvan staat het boek Leef meer, denk minder van Pia Callessen in de top tien, op de zesde plaats. Alleen een beetje verliefd misschien van Lonneke van Engelen staat op plek 44.

Boeken Top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie: www.debestseller60.nl)

1. (3) Esther Verhoef - De Nachtdienst

2. (4) Lale Gül - Ik ga leven

3. (1) Bas Smit & Nicolette van Dam - Nederland heeft Alles

4. (7) Michel van Egmond & Antoinnette Scheulderman - Derksen

5. (2) Suzanne Vermeer - Dwaalspoor

6. (-) Pia Callessen - Leef meer, denk minder

7. (5) Charlie Mackesy - De jongen, de mol, de vos en het paard

8. (8) Karin Slaughter - Valse getuige

9. (16) Mark Tuitert - DRIVE. Train je stoïcijnse mindset.

10. (9) Lucinda Riley - De zeven zussen. De zevende zus.