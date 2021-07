Rechter wijst schadeclaim om parkeergarage Eindhoven Airport af

Garage P1 bezweek op 27 mei 2017, twee weken voor oplevering, nadat BAM in 2016 met de bouw ervan was begonnen. Het materiaal voor de vloeren werd geleverd door Bubbledeck. In de dakvloeren ontstonden na verloop van tijd scheuren, met uiteindelijk gedeeltelijke instorting van de garage tot gevolg.

Uit verschillende onderzoeken, onder meer door BAM zelf en door TNO, kwam naar voren dat het bezwijken van de constructie is ontstaan bij een naad tussen twee vloerdelen.

Direct maatregelen

Bubbledeck meent dat BAM de instorting had kunnen voorkomen als direct maatregelen waren genomen na het ontdekken van scheuren. Volgens de rechter is niet aangetoond dat het bouwbedrijf onzorgvuldig is geweest. ‘Er is wel degelijk gerapporteerd over scheuren in de dakvloer en daar is ook onderzoek naar gedaan’, aldus de rechtbank.

Bubbledeck eiste in de juridische procedure ook rectificaties in onder andere één van de onderzoeksrapporten en een persbericht van BAM. Bubbledeck zou daarin ten onrechte als schuldige worden aangewezen. De eis tot rectificatie wijst de rechtbank eveneens af, want van onrechtmatige uitlatingen of publicaties is geen sprake geweest.