WikiLeaks-oprichter Assange verliest Ecuadoriaanse nationaliteit

WikiLeaks-oprichter Julian Assange is definitief zijn Ecuadoraanse nationaliteit kwijt. Een administratief hof heeft dit in het Zuid-Amerikaanse land bekrachtigd. De Australiër Assange zit in een Britse gevangenis terwijl de VS zijn uitlevering eisen wegens het lekken van vertrouwelijke en geheime staatsinformatie via WikiLeaks. De lek zou mensenlevens hebben gekost en Assange riskeert tientallen jaren cel.

Assange was in 2012 in Londen voorwaardelijk op vrije voeten toen hij de ambassade van Ecuador binnenging om er asiel te zoeken. De toenmalige linkse regering van Ecuador ontfermde zich over de gast in de ambassade, maar Assange kon het pand niet uit. Daarom werd in 2017 door toenmalig minister van Buitenlandse Zaken María Fernanda Espinosa het plan bedacht om hem Ecuadoriaan te maken en een diplomatieke status te geven. Dat plan mislukte omdat Londen weigerde Assange als diplomaat te erkennen.

De Ecuadoraanse regering is in 2018 al begonnen de zaak weer terug te draaien en stelde dat de naturalisatie van Assange niet volgens de regels was verlopen. Hij werd in 2019 aan de Britse politie overgedragen. Assange had formeel de nationaliteit verworven in de provincie Pichincha, waar ook de hoofdstad Quito ligt. De administratieve rechtbank in Pichincha heeft dinsdag bevestigd dat Assange niet de Ecuadoraanse nationaliteit heeft.