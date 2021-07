Zeer sterke winststijging Deutsche Bank

De winst van Deutsche Bank is in het tweede kwartaal zeer sterk gestegen in vergelijking met een jaar eerder. De grootste bank van Duitsland profiteerde onder meer van het vrijkomen van voorzieningen voor slechte leningen nu de economie sterk herstelt van de coronacrisis. Vorig jaar had het financiële concern juist nog veel geld opzijgezet om eventuele verliezen op leningen op te kunnen vangen.

De nettowinst kwam uit op 828 miljoen euro tegen 61 miljoen euro in het tweede kwartaal van vorig jaar. Volgens de bank is dat de hoogste kwartaalwinst sinds 2015. De voorzieningen voor slechte leningen bedroeg in de afgelopen periode 75 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 761 miljoen euro. Deutsche Bank verlaagde verder zijn kosten. De bank is bezig duizenden banen te schrappen.

Deutsche Bank verdiende wel minder met het zakenbankieren omdat er wat meer rust was op de financiële markten. Daar staat tegenover dat meer geld binnenkwam met het adviseren bij fusies en overnames.

Topman Christian Sewing zei in een toelichting dat de cijfers laten zien dat de bank goede vooruitgang boekt met het verbeteren van de winstgevendheid.