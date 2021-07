Flink verlies voor Japanse beurs door coronazorgen

De aandelenbeurs in Tokio zakte woensdag tot het laagste niveau in zes maanden tijd. Een recordaantal nieuwe coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad en de lagere slotstanden op Wall Street zorgden voor een negatieve stemming bij beleggers. Daarnaast werd uitgekeken naar de uitkomsten van de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die later op de dag naar buiten komen.

De Nikkei in Tokio eindigde uiteindelijk 1,4 procent lager op 27.581,66 punten. Techinvesteerder SoftBank, een zwaargewicht in de Japanse hoofdindex, zakte bijna 5 procent door de aanhoudende zorgen over de strengere aanpak van de Chinese techbedrijven door Peking. Mitsubishi Motors behoorde tot de sterkste stijgers met een koerssprong van bijna 8 procent. De Japanse autofabrikant verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar. Ook fietsonderdelenmaker Shimano schroefde zijn winstverwachting op en werd beloond met een koerswinst van 4 procent.

De Japanse toeleveranciers van Apple lieten verliezen zien in een reactie op de kwartaalresultaten van het Amerikaanse technologieconcern. De iPhone-maker boekte fors meer winst maar ziet de omzetgroei mogelijk vertragen in de komende kwartalen door het wereldwijde chiptekort. Het Japanse Murata Manufacturing verloor 1 procent en Ibiden zakte 3 procent. In Taiwan daalde Apple-toeleverancier Hon Hai Precision Industry, ook bekend als Foxconn, 0,9 procent. De Zuid-Koreaanse schermenmaker LG Display won daarentegen 0,9 procent in Seoul.

De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de min. De hoofdindex in Hongkong raakte in de afgelopen twee handelsdagen meer dan 8 procent kwijt door de zware koersverliezen in de Chinese technologiesector. Tencent zette de daling voort en zakte 3,5 procent door de vrees voor een grotere overheidsbemoeienis en meer regelgeving voor de grote Chinese techconcerns. De beurs in Shanghai verloor 1 procent en de Kospi in Seoul daalde 0,5 procent.