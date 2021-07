ProRail: toerist veroorzaakt geregeld onveilige situatie op spoor

Toeristen moeten beter opletten rond het spoor. Zij veroorzaken er namelijk geregeld onveilige situaties. Een woordvoerder van ProRail bevestigt een bericht hierover in De Telegraaf. Sinds het begin van de vakantie is het aantal bijna-aanrijdingen per week verdubbeld. Vorige week ging het om tien gevallen, wat dus neerkomt op meer dan een per dag.

Volgens de zegsman gaat het vooral om Nederlandse toeristen, die in eigen land op vakantie gaan. ‘Veel mensen zoeken nu een camping op in Nederland en komen in een gebied dat ze niet goed kennen. Dan maken ze een mooie wandeling of fietstocht, komen een onbewaakte of beveiligde spoorweg tegen, wat sommigen niet gewend zijn, en ontstaat een gevaarlijke situatie. Vooral machinisten zien dat mensen nog net voor de trein langs glippen. Dat is echt angstaanjagend’, aldus de woordvoerder.