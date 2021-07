Uitzender Adecco boekt nog een lagere omzet dan voor coronacrisis

Uitzendconcern Adecco is nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Het Zwitserse bedrijf boekte in het tweede kwartaal nog 5 procent minder omzet dan in 2019. De opbrengsten stegen wel flink ten opzichte van vorig jaar omdat aan het begin van de coronapandemie de vraag naar uitzendpersoneel was ingestort.

Adecco boekte in het tweede kwartaal een omzet van bijna 5,3 miljard euro, 26 procent meer dan vorig jaar. Onder de streep bleef voor de concurrent van Randstad een nettowinst over van 145 miljoen euro, tegen 21 miljoen euro een jaar eerder.

Topman Alain Dehaze meldt dat er inmiddels met name in de techniek ‘schaarste is aan talent’ en dat de lonen stijgen. ‘Het herstel van het aantal vaste contracten dat wordt bemiddeld is ongekend’, zegt hij.

De Zwitserse uitzender maakte verder bekend het Franse Akka Technologies over te nemen voor 2 miljard euro. Dat bedrijf, dat ook in Nederland actief is, biedt bedrijven adviesdiensten aan op het gebied van onder meer productontwerp, fabricage en technologie. Adecco fuseert Akka Technologies met dochtermerk Modis. Samen beschikt het fusiebedrijf over een netwerk van 50.000 ingenieurs en experts op het gebied van digitalisering.