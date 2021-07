Opslagtanks Vopak iets minder vol

De opslagtanks van tankopslagbedrijf Vopak waren in het tweede kwartaal iets minder gevuld dan in de eerste drie maanden van dit jaar. De tanks zaten in doorsnee voor 88 procent vol, tegen 89 procent in het eerste kwartaal. In de tanks wordt vooral olie opgeslagen maar ook gassen, biobrandstoffen en chemicaliën.

De dalende bezettingsgraad heeft waarschijnlijk te maken met de sterke vraag naar olie door het economisch herstel van de coronacrisis. Vopak zei eind vorig jaar al dat het steeds minder profiteerde van het zogeheten contango-effect, waarbij speculanten olie opslaan in afwachting van prijsstijgingen. De totale wereldwijde opslagcapaciteit van het bedrijf bedraagt 35,9 miljoen kubieke meter.

Vopak, dat een grote speler is in de haven van Rotterdam, boekte in de afgelopen periode een nettowinst van ruim 76 miljoen euro, wat iets meer is dan in het eerste kwartaal van dit jaar. De onderneming is bezig met uitbreidingsprojecten in China en op de Rotterdamse Maasvlakte.