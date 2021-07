Groep stichtingen gaat met drones uitstoot Tata Steel meten

Een groep stichtingen gaat zelf met drones en onderwaterrobots de uitstoot en lozingen meten van Tata Steel in IJmuiden. Volgens hen blijken de GGD en het RIVM gevoelig voor de lobby van Tata Steel en doen die geen onderzoek naar de verhoogde kans op kanker en andere ziektes in de omgeving van het staalcomplex vanwege de uitstoot van giftige stoffen.

Om die metingen mogelijk te maken hebben kapitaalkrachtige personen een bedrag van 1 miljoen euro toegezegd, aldus voorzitter Jan de Jong van de Stichting Schapenduinen die opkomt voor de natuur in het gebied rond Tata Steel. ‘In de IJmond is de emmer volgedruppeld. Als de GGD en RIVM niet meer te vertrouwen zijn, houdt alles op. We hebben besloten daarom een schaduwoverheid te vormen en de taak van de overheid op ons te nemen’, zegt De Jong.

Volgens hem blijken de GGD en het RIVM een ‘willige windvaan’ van de Tata Steel-lobby. Het staalbedrijf mag volgens De Jong namelijk alle uitstoot en lozingen zelf berekenen in plaats van (verifieerbaar) gecertificeerde metingen. Ook zou Tata Steel zelf mogen bepalen wanneer uitstoot en lozingen niet worden gerapporteerd omdat die gegevens vertrouwelijk zouden zijn.

Kortere levensverwachting

De Jong stelt dat de buren van Tata Steel een 50 procent hogere kans op kanker en andere ziektes hebben en dat ze volgens deskundigen mogelijk zelfs een tien jaar kortere levensverwachting hebben dan Nederlanders die elders in het land wonen.

De metingen betreffen de uitstoot van bijvoorbeeld broeikasgassen en fijnstof, maar ook de giftige stof chroom-6 door Tata Steel, aldus De Jong die bij het initiatief optrekt met de stichtingen IJmondig en Frissewind.nu.