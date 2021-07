Julian Assange verliest Ecuadoraanse nationaliteit

WikiLeaks-oprichter Julian Assange heeft zijn Ecuadoraanse nationaliteit verloren. Volgens een rechtbank in Quito zijn diverse onregelmatigheden geconstateerd in zijn naturalisatie. De advocaat van Assange kondigde aan een verzoek tot vernietiging van de beslissing in te dienen.

De in Australië geboren Assange werd in 2018 officieel een burger van Ecuador. Hij verwierf die nationaliteit toen hij jarenlang in de Ecuadoraanse ambassade in Londen woonde. Daar vluchtte hij in 2012 naartoe toen hij in Zweden gearresteerd dreigde te worden na beschuldigingen van seksueel misbruik. Assange vreesde via Zweden te worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij vanwege publicaties op zijn klokkenluiderssite onder vuur ligt.

Ecuador trok de asielstatus van Assange in 2019 in, waardoor de politie hem kon oppakken. Kort na zijn arrestatie werd hij tot bijna een jaar cel veroordeeld voor het schenden van de voorwaarden van zijn borgtocht in de misbruikzaak.

Assange zit momenteel in een Britse gevangenis en strijdt tegen uitlevering aan de VS, waar openbare aanklagers hem beschuldigen van spionage door geheime diplomatieke documenten op WikiLeaks te publiceren. Het Amerikaanse verzoek om uitlevering van Assange loopt nog.