Google-moederbedrijf Alphabet verdient fors meer aan advertenties

Google-moederbedrijf Alphabet heeft zijn opbrengsten en winst in het tweede kwartaal flink opgevoerd. Het Amerikaanse technologieconcern slaagde erin om veel meer te verdienen aan advertenties dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Ook leveren de clouddiensten van Alphabet steeds meer op. Wat meespeelt is dat in de vergelijkbare periode vorig jaar de coronacrisis net was uitgebroken en reclame-inkomsten onder druk stonden omdat bedrijven als kostenbesparing hun advertentiebudget verkleinden.

De totale omzet van Alphabet kwam uit op 61,9 miljard dollar, een stijging van wel 62 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarvan was meer dan 50 miljard dollar afkomstig van advertenties, niet alleen bij Google maar bijvoorbeeld ook van reclames in filmpjes op YouTube. Dat komt neer op een groei van dik 20 miljard dollar. De diensten, zoals Gmail en Google Drive voor bedrijven, leverden met 6,6 miljard dollar ruim een kwart meer omzet op. Clouddiensten waren dit keer goed voor 4,6 miljard dollar, tegen 3 miljard dollar in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

Google is al jaren een van de grote spelers in de wereldwijde markt voor cloudruimte. Het concern investeert hier ook veel in, met als gevolg dat het cloud-onderdeel operationeel wel verlies lijdt. Vergeleken met een jaar geleden wist Google de verliezen hier wel duidelijk terug te brengen. Tegelijkertijd ging de winst bij de diensten- en advertentietak flink omhoog. Onder de streep resteerde uiteindelijk 18,5 miljard dollar, waar een jaar terug nog een nettowinst in de boeken ging van net geen 7 miljard dollar.