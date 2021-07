Techaandelen omlaag op Wall Street in afwachting cijfers Apple

Techaandelen zijn dinsdag duidelijk omlaag gegaan op de beurzen in New York. Amerikaanse beleggers pakten hun winst en waren duidelijk voorzichtig in afwachting van de kwartaalcijfers van onder meer Apple, Google-moeder Alphabet en Microsoft die na de slotbel naar buiten komen. Tegelijkertijd werden Chinese bedrijven met een notering in New York lager gezet als gevolg van een voortdurende Chinese aanpak van techbedrijven.

Techgraadmeter Nasdaq zakte 1,2 procent tot 14.660,58 punten. De Dow-Jonesindex eindigde daarnaast 0,2 procent lager op 35.058,52 punten. Ook de breed samengestelde S&P 500 ging omlaag. Die noteerde een neergang van 0,5 procent tot 4401,46 punten.

Chinese toezichthouders hebben al geruime tijd veel aandacht voor met name techbedrijven. De Aziatische beurzen gingen daardoor al onderuit en ook Chinese bedrijven op Wall Street zoals JD.com en Alibaba eindigden tot 3 procent in het rood. Volgens analisten zijn de verwachtingen voor de cijfers van de Amerikaanse techbedrijven over het algemeen wel positief.

3M

Beleggers kregen tijdens de handelssessie ook weer een reeks bedrijfsresultaten te verwerken, onder meer van industriële concerns als General Electric (GE) en 3M maar ook van pakketbezorger UPS. GE (plus 1,2 procent) liet weten tekenen van herstel in de vliegtuigbranche te zien. Vliegtuigmaatschappijen durven weer in nieuwe toestellen te investeren en daar profiteert GE van met zijn tak die vliegtuigmotoren bouwt en onderhoudt. Ook bij andere onderdelen steeg het aantal orders en GE voerde de omzet voor het eerst sinds de coronacrisis op.

3M zag bij alle onderdelen de omzet stijgen. De maker van onder meer mondkapjes en Post-it-briefjes werd ook positiever over heel het jaar, maar werd door beleggers toch bijna 1 procent lager gezet. Pakketbezorger UPS groeit opnieuw dankzij het thuiswinkelen, maar werd toch 7 procent lager gezet.

Tesla

Maker van elektrische auto’s Tesla verloor zo’n 2 procent. Het bedrijf boekte wel voor het eerst meer dan 1 miljard dollar winst in een kwartaal en was ook voor het eerst winstgevend zonder de verkoop van emissierechten. Branchegenoot Nikola leverde bijna 6 procent in. Uit een melding bij toezichthouder SEC bleek dat meerdere aandeelhouders hun volledige belang in de maker van elektrische voertuigen wilden verkopen.

In hun achterhoofd speelde bij beleggers ook het aankomende rentebesluit van de Federal Reserve dat op woensdag naar buiten komt. Naar verwachting komt er geen aanpassing aan de rente of het coronasteunprogramma uit, maar mogelijk blijkt uit de toelichting van de Amerikaanse koepel van centrale banken wel iets over de toekomst.

De euro was 1,1822 dollar waard, tegen 1,1829 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 71,76 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 74,55 dollar per vat.