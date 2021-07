Facebook zet Instagram-accounts van jongeren standaard op privé

Zo worden Instagram-accounts van jongeren onder de 16, of onder de 18 in bepaalde landen, automatisch op privé gezet, wordt het voor potentieel dubieuze accounts lastiger om jongerenaccounts te vinden en worden de mogelijkheden van adverteerders ingeperkt om jongeren te bereiken met hun reclames.

Een privéaccount houdt in dat gebruikers eerst een volgverzoek moeten indienen om een profiel te kunnen zien. Mensen kunnen zo ook niet zomaar meer berichten achterlaten of geplaatste berichten zien in de openbaar toegankelijke onderdelen van Instagram, zoals via hashtags die aan een bericht gekoppeld zijn en waarop gezocht kan worden.

Advertenties

Ook de mogelijkheden voor adverteerders worden ingeperkt. Adverteerders mogen straks alleen nog maar advertenties laten zien aan jongeren onder de 18 gebaseerd op hun leeftijd, geslacht en locatie. Daarmee legt Facebook eerdere advertentiemogelijkheden gebaseerd op interesses en activiteit op andere apps en websites aan banden. Deze maatregelen gaan gelden voor Instagram, Facebook en Messenger, de sms-app van Facebook.

Facebook start over enkele weken met de aangescherpte maatregelen in de Verenigde Staten, Australië, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Japan. Andere landen volgen later.