Agenten getuigen over bestorming Capitool voor speciaal comité

Vier politieagenten hebben in Washington een getuigenverklaring afgelegd voor een speciaal commissie die de bestorming van het Amerikaanse Capitool in januari onderzoekt. Het is de eerste hoorzitting door het comité. De agenten vertelden over hoe zij werden mishandeld, beledigd en bedreigd met de dood.

Een van de agenten vertelde hoe hij in een menigte van rellen werd gesleurd, van zijn badge werd beroofd en herhaaldelijk belaagd werd met een stroomstootwapen. De agent werd buiten bewustzijn geslagen en kreeg later van dokters te horen dat hij een hartaanval had gehad. Voordat hij zijn bewustzijn verloor, hoorde hij mensen in de menigte schreeuwen dat de agent gedood moest worden met zijn eigen dienstwapen.

Een andere wetshandhaver noemde de bestorming ‘een middeleeuws slagveld’. Hij beschreef hoe zijn familie de gewelddadige gebeurtenis op televisie volgde en zich afvroeg of de agent nog leefde.

Helden

Voorzitter Bennie Thompson van het commissie benadrukte dat de rellen ‘ons de democratie wilde afnemen’ en zij daartoe gedreven werden door leugens. Comitélid Jamie Raskin noemde de verhoorde agenten ‘helden voor ons land’ en beschreef de rellen als ‘fascistische landverraders’.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stelde de commissie in na pogingen van de Republikeinen in de Senaat om onafhankelijk onderzoek naar de rellen in en om het Capitool te blokkeren. Meerdere commissies van het Huis en de Senaat, de andere kamer van het parlement, onderzochten eerder de tekortkomingen op het gebied van de inlichtingendiensten en veiligheid op 6 januari.

Aanhangers van oud-president Donald Trump vielen op 6 januari het parlementsgebouw binnen. De menigte sprak van verkiezingsfraude en wilde voorkomen dat het parlement de uitslag van de verkiezingen zou bevestigen. Vijf mensen kwamen om het leven bij de bestorming.