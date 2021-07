Verkopen luxemerk Gucci terug op niveau voor coronacrisis

De afgelopen zes maanden stegen de inkomsten van Gucci op jaarbasis met bijna 46 procent naar 4,5 miljard euro. Dat is ruim boven het niveau waar analisten rekening mee hielden. Met name in de maanden april, mei en juni trokken de verkopen in de winkels in Noord-Amerika en Azië aan. De verkopen van alle modemerken van Kering, waaronder ook Yves Saint Laurent en Bottega Veneta, stuwden de totale omzet van het bedrijf in het eerste half jaar tot ruim 11 procent boven dezelfde periode in 2019.

Net als andere luxebedrijven zoals LVMH, eigenaar van modemerk Louis Vuitton, en Richemont, eigenaar van juwelenmerk Cartier, ziet Kering de verkopen weer aantrekken sinds de heropening van winkels. In 2020 en begin 2021 waren winkels door de pandemie grotendeels gesloten. Maar mensen geven hun opgepotte spaargeld van vorig jaar nu weer uit aan bijvoorbeeld luxe tassen, schoenen en juwelen. Kering-topman François-Henri Pinault stelt in een verklaring dat zijn bedrijf de ‘sterke, winstgevende koers’ heeft hervat na een ‘opmerkelijke versnelling’ de afgelopen drie maanden.