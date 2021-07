Minder coronabesmettingen in VK, wel hoogste dodental in maanden

Het aantal coronabesmettingen in het Verenigd Koninkrijk blijft afnemen. Bij de autoriteiten zijn dinsdag 23.511 nieuwe gevallen gemeld, voor de zevende dag op rij minder dan de dag ervoor. Het aantal nieuw gemelde sterfgevallen ligt met 131 wel op het hoogste niveau sinds maart.

Premier Boris Johnson roept mensen op voorzichtig te blijven. ‘Het is erg belangrijk dat we geen voorbarige conclusies trekken’, aldus Johnson. Het is niet duidelijk waarom het aantal nieuwe infecties nu snel afneemt.

Sinds mei testen steeds meer Britten positief op het coronavirus. De piek (54.674) lag op 17 juli. De toename is te wijten aan de extra besmettelijke Delta-variant van het virus en de afschaffing van veel coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk. Het virus ging onder meer rond onder jonge mannen die samen naar het Europees kampioenschap voetbal keken. Vooral in Engeland, waar vrijwel geen beperkingen meer gelden, raakten recentelijk veel mensen besmet.