Orderontvangst chipbedrijf ASMI naar nieuw recordniveau

De orderontvangst bedroeg bijna 516 miljoen euro, een stijging van 73 procent vergeleken met een jaar eerder. Begin deze maand had ASMI al aangegeven dat de orderontvangst aanzienlijk hoger zou uitkomen dan eerder was gedacht. De onderneming uit Almere levert bijvoorbeeld systemen voor de bewerking van wafers, de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt.

Volgens ASMI-topman Benjamin Loh haalden klanten orders naar voren die eigenlijk in het derde kwartaal zouden binnenkomen. De omzet ging op basis van vergelijkbare wisselkoersen met 29 procent omhoog tot bijna 412 miljoen euro, wat iets hoger is dan vooraf was verwacht. Er werd een nettowinst behaald van meer dan 111 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog ruim 77 miljoen euro.