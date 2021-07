Bonden: vliegtuigcrew testen voor elke vlucht testen hoeft niet

Vakbonden voor cabinepersoneel vinden niet dat vliegtuigpersoneel voor iedere vlucht getest hoeft te worden. FNV Cabine en VNC wijzen op de overheidsrichtlijnen die voorschrijven dat bij reizen naar veilige landen het testen van bemanning op het coronavirus niet nodig is. Een woordvoerster van FNV Cabine zegt bovendien dat vijf dagen per week getest worden ‘behoorlijk belastend’ kan zijn. ‘Dat is nogal wat om van je medewerkers te vragen’, meent zij.

Volgens Nederlandse overheidsrichtlijnen hoeven stewards en stewardessen alleen getest te worden bij reizen naar onveilige landen. Dat betekent dat voor vluchten naar diverse landen, waaronder Japan, het vliegtuigpersoneel geen test ondergaat. Vakbond VNC vindt dat het voldoende is om regels na te leven die landen en vliegtuigmaatschappijen opleggen.

Volgens de FNV-woordvoerster hadden er voor de inmiddels beruchte vlucht vanuit Amsterdam naar de Olympische Spelen in Tokio wel extra afspraken kunnen worden gemaakt tussen KLM en de vertegenwoordigers van TeamNL. ‘Maar wij vinden niet dat wij als vakbond dat onderscheid moeten maken tussen vluchten’, aldus FNV Cabine.

Vijf van de zes tot nu toe positief geteste leden van TeamNL zaten op zaterdag 17 juli in hetzelfde KLM-toestel richting Tokio. Volgens sportkoepel NOC*NSF is het lastig te achterhalen waar de besmettingen hebben plaatsgevonden, zei technisch directeur Maurits Hendriks dinsdag. ‘Maar de garantie dat de besmettingen van de vlucht komen, die is er absoluut niet.’ Het zou volgens hem ook kunnen zijn gebeurd op Schiphol, bij aankomst op de volle luchthaven Narita, in het vervoer naar Tokio en vervolgens in het olympisch dorp zelf.

De Japanse overheid eiste een temperatuurcontrole van het personeel voor vertrek. KLM zegt aan alle regels te hebben voldaan.