Nederlandse BV van Dos Santos moet Angola miljoenen teruggeven

Een Nederlands bedrijfje gelinkt aan Isabel dos Santos, de steenrijke dochter van de oud-president van Angola, moet een pakket aandelen ter waarde van honderden miljoenen dollars teruggeven aan het Angolese staatsoliebedrijf Sonangol. Dat heeft een internationale arbitragecommissie geoordeeld. Sonangol beweert al geruime tijd dat de zakenvrouw die aandelen via corruptie in handen heeft gekregen.

De kwestie draait om een Nederlandse brievenbusfirma, Exem, die op naam stond van de vorig jaar overleden echtgenoot van Dos Santos. Die BV kreeg in 2006 via omstreden transacties een belang van 40 procent in een andere holding, waarvan Sonangol de overige 60 procent bezat. Indirect had dat bedrijf een belang in het Portugese oliebedrijf Galp waarvan de waarde door financieel persbureau Bloomberg wordt geschat op 422 miljoen euro.

Sonangol wilde al langer het belang van 40 procent terug en wordt daar nu in gesteund door de International Court of Arbitration. Die heeft onder leiding van het Nederlandse Arbitrage Instituut vastgesteld dat het doorsluizen van de aandelen naar Exem onwettig was, meldt Sonangol op zijn site. Daarmee zou de Angolese staat zijn benadeeld voor persoonlijk gewin. Exem beweert dat de uitspraak politiek gemotiveerd is en wil in beroep gaan.

De jacht van Sonangol op Dos Santos’ brievenbusfirma maakt deel uit van een breder onderzoek naar corruptie in Angola. Die zou wijdverbreid zijn onder de voormalige president José Eduardo dos Santos, die van 1979 tot 2017 het land regeerde. De Angolese autoriteiten stelden eerder dat dochter Isabel, die bekend staat als de rijkste vrouw van Afrika, omgerekend 2 miljard euro heeft vergaard door verduistering, corruptie en vriendjespolitiek.