Weer ongeveer 4000 nieuwe coronagevallen

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn iets meer dan 4000 nieuwe coronagevallen vastgesteld. Dat is een fractie hoger dan het aantal op maandag.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg 4042 meldingen van positieve tests. Vorige week dinsdag waren er bijna 6800 nieuwe gevallen en de dinsdag ervoor ruim 7800.

Amsterdam telde de meeste positieve tests. In de hoofdstad kregen 292 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Dat is het laagste aantal voor de stad in drie weken tijd. Rotterdam telde 214 nieuwe gevallen, Den Haag 127, Utrecht 90 en Tilburg 75.

Drie sterfgevallen

In twintig gemeenten was er geen enkele positieve test. Dat is het hoogste aantal sinds 9 juli.

Het aantal sterfgevallen steeg met drie. Het gaat om inwoners van Den Helder, Losser en Leusden. Dat wil niet zeggen dat deze mensen de afgelopen dag zijn overleden aan het virus. Wanneer een coronapatiënt sterft, kan het een tijdje duren voor dit is geregistreerd.

Sinds het begin van de uitbraak, bijna 1,5 jaar geleden, zijn 1,85 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 17.800 mensen is zeker dat ze aan het coronavirus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.