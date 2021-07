Britse krant: winkelketen de Bijenkorf staat te koop

Warenhuisketen de Bijenkorf staat te koop. Dat meldt de Britse krant The Guardian. Volgens het dagblad hebben de Canadese eigenaren de winkelonderneming in de verkoop gezet, samen met de Britse warenhuisketen Selfridges en twee warenhuizen in Ierland voor een bedrag van 4 miljard pond, omgerekend bijna 4,7 miljard euro.

De verkoop moet verlopen via een veiling onder toezicht van de Zwitserse bank Credit Suisse aan een selecte groep geïnteresseerden, aldus The Guardian. De Canadese familie Weston die de winkels bezit, zou vorige maand al hebben aangegeven een verkoop te overwegen, na toenadering van een onbekende koper. Die toenadering kwam enkele weken na de dood van familiehoofd Galen Weston in april, die in 2003 leiding gaf aan de overname van Selfridges. In 2011 kochten de Westons de Bijenkorf en werd de keten toegevoegd aan het warenhuisimperium van de zakenfamilie.

Naar verluidt heeft de familie Weston niet langer de ‘overtuiging om door te gaan’ met de winkels, na de moeilijke periode in de coronacrisis en de concurrentie van webwinkels. De Bijenkorf heeft zeven filialen in Amstelveen, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Utrecht.

The Guardian zegt dat mogelijke kopers van de winkels bijvoorbeeld partijen uit Azië en het Midden-Oosten kunnen zijn. Er wordt gehoopt dat een deal voor het einde van dit jaar kan worden afgerond, hoewel de familie Weston ook kan besluiten af te zien van een verkoop, aldus de krant.