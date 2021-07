IMF raamt sterkere, maar ongelijk verdeelde groei wereldeconomie

De wereldeconomie trekt volgend jaar waarschijnlijk harder aan dan eerder voorspeld. Maar de vooruitzichten zijn vooral beter geworden in rijke landen. Voor veel ontwikkelingslanden is het beeld juist somberder dan een paar maanden terug, stelt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bij zijn nieuwe ramingen.

De organisatie uit Washington gaat nu uit van 4,9 procent groei in 2022. Eerder voorzag het IMF nog een plus van 4,4 procent. Voor dit jaar blijft de voorspelling dat de wereldeconomie met 6 procent groeit.

Voor bijvoorbeeld de Verenigde Staten en de eurozone is de prognose rooskleuriger geworden. Zoals eerder al aangekondigd rekent het IMF voor de Amerikaanse economie dit jaar zelfs op 7 procent groei, de sterkste vooruitgang sinds 1984.

Verschillen in vaccinatiegraad

Maar in een land als India wordt nu juist op 3 procentpunt minder groei gerekend dan de kenners in april nog voor mogelijk hielden. Het economische plaatje ziet er ook minder gunstig uit voor Indonesië, Maleisië, de Filipijnen, Thailand en Vietnam en diverse Afrikaanse landen die het fonds niet met naam heeft genoemd.

Volgens IMF-hoofdeconoom Gita Gopinath weerspiegelen de bijstellingen de verschillen in vaccinatiegraad. Bijna 40 procent van de bevolking van ontwikkelde economieën is al volledig gevaccineerd, tegen 11 procent in opkomende markten en slechts een fractie van de mensen in ontwikkelingslanden. Armere landen zijn dus veel minder weerbaar tegen de Delta-variant van het coronavirus die de laatste tijd hard om zich heen grijpt.

Steunmaatregelen

Wat ook meespeelt is dat in rijkere landen omvangrijke steun is opgetuigd om bedrijven door de crisis te loodsen. Ook wordt daar fors geïnvesteerd in het herstel uit de crisis, denk aan het grote steunpakket van president Joe Biden in de VS. Armere landen kunnen niet zo diep in de buidel tasten. In veel gevallen zijn steunmaatregelen daar vorig jaar al weer gestopt.

Het IMF wees er samen met andere internationale organisaties onlangs al op dat er door het verschil in middelen een scheiding dreigt te ontstaan tussen rijke en arme landen. De wereld zou echter moeten inzetten op vaccinaties in alle landen en hiervoor zou ook geld beschikbaar moeten komen, vindt het fonds. Er zouden zeker 1 miljard vaccins gedeeld moeten worden met andere landen, zodat eind dit jaar minstens 40 procent en medio volgend jaar 60 procent van de wereldbevolking de benodigde prikken heeft gekregen.

Virusvarianten

Gopinath benadrukt nogmaals dat het herstel in de wereld pas echt gegarandeerd is als de pandemie wereldwijd ten einde is gekomen. Ze waarschuwt dat nieuwe, zeer besmettelijke virusvarianten voorlopig een risico blijven vormen. Een ander gevaar voor de wereldeconomie als geheel is volgens haar de mogelijkheid van een plotselinge omslag in het beleid van centrale banken. Als bijvoorbeeld de Federal Reserve opeens snel de rente zou verhogen, zou dat voor opkomende markten en ontwikkelingslanden een flinke tegenslag kunnen betekenen in hun herstel.

Voor Nederland zijn dit keer geen specifieke cijfers gemeld.