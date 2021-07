Paleis Het Loo pas medio 2022 weer open

De vernieuwing en verbouwing van Paleis Het Loo in Apeldoorn duurt langer dan voorzien. Het was de bedoeling dat het paleis dit jaar de deuren weer zou openen voor publiek na drie jaar bouwwerkzaamheden. Het paleis meldt nu op Facebook dat de heropening medio 2022 zal zijn. Kortgeleden is begonnen met het opnieuw inrichten en afwerken van tientallen zalen en kamers in Het Loo.

Paleis Het Loo ging in 2018 dicht voor een verbouwing die in totaal ruim 123 miljoen euro gaat kosten. Er was groot onderhoud nodig aan technische installaties en leidingen en er moest heel veel asbest worden verwijderd. Die werkzaamheden hebben vertraging opgelopen door onverwachte tegenvallers.

Tegelijk met het groot onderhoud is onder de bassecour, het voorplein van het paleis, een nieuwe ondergrondse museumzaal van 5550 vierkante meter gebouwd. De zaal krijgt licht door een immense glasplaat in de bassecour en vormt straks de bezoekersingang van Paleis Het Loo. In het paleis uit de zeventiende eeuw en de zijvleugels zijn tal van historische resten weer zichtbaar gemaakt en gerestaureerd. Ook zijn kamers van koningin Mary, koningin Wilhelmina en prins Bernhard opnieuw en authentiek ingericht.

Wilhelmina was van 1948 tot aan haar overlijden in 1962 de laatste koninklijke bewoonster van het paleis. Van 1967 tot 1975 hebben prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven met hun gezin nog in de Oostvleugel van het paleis gewoond. Zij verhuisden daarna naar Huis Het Loo, naast het paleis. Paleis Het Loo is nu eigendom van de Staat der Nederlanden en sinds 1984 een museum. Tijdens de verbouwing zijn de tuinen en stallen van het paleis in de zomermaanden wel open voor bezoekers.