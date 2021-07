Opleving economie doet industrieel concern 3M goed

In totaal ging de omzet met bijna een kwart omhoog tot 8,9 miljard dollar in het tweede kwartaal. Daarbij had 3M ook voordeel van wisselkoersverschillen, omdat buitenlandse munteenheden duurder werden ten opzichte van de dollar. Onder de streep hield het concern een winst van 1,5 miljard dollar over.

Opvallend is dat 3M niets meldt over de gestegen prijzen voor grondstoffen. Steeds meer bedrijven geven aan daarvan last te hebben en de prijzen te laten stijgen om zo de winstmarge te kunnen behouden.