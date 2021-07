Eigenaar slagerij Jaraya in Den Bosch geschrokken na explosie

De eigenaar van slagerij Jaraya in Den Bosch is ‘erg geschrokken en bezorgd’. Rond 02.00 uur was er dichtbij de slagerij een explosie en er werd een baksteen tegen de ruit van de voordeur van zijn winkel gegooid, vertelt hij.

Verder zijn in de wijk zeker vijf auto’s en een bushokje beschadigd. Op foto’s is te zien dat ruiten gebroken zijn. De politie kan nog niet zeggen of het een gerichte actie was en of er daders in beeld zijn.

De hele nacht is de eigenaar van halalslagerij Jaraya in touw geweest. De schade valt met een gebroken ruit in de deur mee, in de ochtend heeft hij de deuren van de winkel weer geopend. Maar ‘het voelt een beetje onveilig’, zegt hij. ‘Ook de buren voelen zich onveilig, we zitten hier midden in een woonwijk bij een pleintje.’ De eigenaar heeft geen idee uit welke hoek het geweld komt. ‘De recherche komt zo, het buurtonderzoek loopt, alles is in volle gang.’

Na de knal ontruimde de politie dertien woningen. Vervolgens vond zij ‘nog één explosief in niet-ontplofte vorm bij de winkel’, meldde een politiewoordvoerster dinsdagochtend. Toen de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) na onderzoek de situatie veilig achtte, mochten de bewoners rond 06.00 uur in de ochtend weer naar huis.