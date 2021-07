Nieuw reisbeleid zorgt voor stroom aan boekingen bij Sunweb

De aanpassing van het Nederlandse waarschuwingssysteem voor vakantielanden heeft bij touroperator Sunweb voor een hausse aan nieuwe boekingen gezorgd. Het bedrijf meldt de beste dag in ongeveer een maand te hebben gehad. Met name Spanje was populair bij consumenten die zowel vakanties naar het vasteland als de Balearen en de Canarische Eilanden boekten.