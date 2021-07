ACM: wetswijziging nodig voor gebrekkige warmte-opslagsystemen

Bij verschillende warmte-koude-opslagsystemen die tussen 2005 en 2010 zijn aangelegd in wijken in Tiel, Bodegraven, Dongen en Den Haag kampen honderden huishoudens volgens de ACM met grote problemen. Zo zouden douches soms ineens te koud of te warm water geven en zouden mensen weleens zonder ruimtewarmte zitten zodra het vriest. De toezichthouder treedt al op en spreekt verantwoordelijke bedrijven aan, maar komt naar eigen zeggen in de handhaving mogelijkheden tekort.

Om dat te verbeteren moet volgens de ACM in de wet duidelijker worden vastgelegd wanneer er sprake is van een betrouwbare levering. Ook zou een wetswijziging ervoor moeten zorgen dat er een registratiesysteem komt voor storingen, zodat de ACM beter toezicht kan houden. Verder vindt de toezichthouder dat bedrijven korte storingen moeten compenseren als deze vaker voorkomen. Storingen worden nu pas gecompenseerd als deze langer dan acht uur duren. Dat moet volgens de ACM meer richting het minimum van vier uur dat geldt voor elektriciteit en gas.

Warmte-koude-opslagsystemen slaan warmte en kou in de bodem op voor het moment dat het nodig is om gebouwen te verwarmen of te verkoelen. Dit type warmtenet wordt gezien als een relatief duurzame optie.