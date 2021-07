Zware explosie in Noordrijn-Westfalen, rook gezien bij Bayer

Het Duitse Leverkusen in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen is opgeschrikt door een explosie. Getuigen zeggen volgens lokale media dat zware rookontwikkeling is te zien bij het terrein van het concern Bayer. Over mogelijke slachtoffers is niets bekendgemaakt.

De ontploffing in Leverkusen, dat bij Keulen en Düsseldorf ligt, was tot in de wijde omgeving te horen. De hulpdiensten hebben omwonenden opgeroepen binnen te blijven en ramen en deuren gesloten te houden.