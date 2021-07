Eerste Hongkonger veroordeeld onder nieuwe veiligheidswet

Een Hongkonger is schuldig bevonden aan terrorisme en het aanzetten tot separatisme. Het is de eerste veroordeling onder de nieuwe, omstreden veiligheidswet die het Chinese communistische regime vorig jaar aan de voormalige Britse kolonie Hongkong heeft opgelegd. Hij krijgt op een later tijdstip zijn straf te horen. Het kan levenslang zijn.

De Hongkonger Tong Ying-kit reed een jaar geleden op zijn motor in op agenten van de oproerpolitie. Hij had een protestvlag bij zich met daarop leuzen tegen de Chinese inmenging in Hongkong. Agenten raakten gewond, en daarom was hij ook aangeklaagd voor gevaarlijk rijgedrag. De rechters lieten dit buiten beschouwing.

Inmiddels zijn ruim 120 personen onder de veiligheidswet aangeklaagd, onder wie journalisten en prodemocratische activisten. Peking wil met de wet zijn greep op Hongkong versterken. De veiligheidswet verbiedt staatsondermijnende activiteiten, terrorisme, het streven naar onafhankelijkheid en buitenlandse inmenging.