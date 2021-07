Winst batterijentak Samsung verzesvoudigt door elektrisch rijden

De winst van Samsung SDI, zoals het batterijenonderdeel van het bedrijf heet, nam toe tot 288,3 miljard won (212,4 miljoen euro). Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 47,7 miljoen won. De omzet nam met ruim 30 procent toe tot 3,3 biljoen won.

Samsung wijst vooral naar een grote vraag naar opslagsystemen voor energie in de VS en de populariteit van batterijen voor elektrische auto’s in Europa. Ook voor het komende halfjaar verwacht Samsung dat deze vraag verder toeneemt en de verkopen van onderdelen voor OLED-schermen en halfgeleiders solide zal zijn.