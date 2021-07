Aandacht voor kwartaalcijfers KPN, Besi en Randstad op Damrak

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt op basis van de openingsindicatoren licht lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beursgraadmeters zullen naar verwachting met kleine minnen openen. De belangrijkste aandelenmarkten in Azië gingen dinsdag overwegend vooruit in navolging van de nieuwe recordstanden op Wall Street. De Nikkei eindigde 0,5 procent in de plus. De Hang Seng-index zette daarentegen de daling voort en noteerde tussentijds 1,9 procent lager door de aanhoudende koersdruk in de Chinese technologiesector.

Randstad boekte afgelopen kwartaal voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus een hogere omzet in vergelijking met de periode voor de crisis. De winst van het uitzendconcern nam ook toe. ‘Nu de markten zich beginnen te herstellen, keren trends van voor de pandemie terug, zoals schaarste aan talent’, zei topman Jacques van den Broek.

KPN

KPN boekte in het tweede kwartaal meer winst bij een vrijwel gelijke omzet. Volgens topman Joost Farwerck blijft het totale aantal nieuwe mobiele klanten in zowel de consumenten als de zakelijke markt in een stevig tempo groeien en ligt KPN op koers om de doelstellingen voor 2021 waar te maken.

Besi zag de omzet in het tweede kwartaal met 58 procent stijgen ten opzichte van het eerste kwartaal dankzij de grote vraag naar computerchips. De toeleverancier van de chipsector overtrof daarmee zijn eigen verwachtingen van een omzetgroei van 30 tot 40 procent. De orders vielen in de verslagperiode wel terug ten opzichte van het eerste kwartaal. Voor het huidige kwartaal rekent Besi op een omzetdaling van 5 tot 15 procent ten opzichte van het tweede kwartaal.

Wereldhave

Ook Wereldhave kwam met cijfers. Het vastgoedfonds zag de huurinkomsten in het tweede kwartaal dalen en verlaagde de winstverwachting voor heel 2021. Topman Matthijs Storm sprak desondanks van veerkrachtige prestaties onder moeilijke marktomstandigheden en verwacht vanaf begin volgend jaar weer meer dividend te kunnen uitkeren.

De euro was 1,1792 dollar waard, tegen 1,1809 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,3 procent tot 72,12 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer op 74,85 dollar per vat.