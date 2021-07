Grote vraag naar computerchips goed nieuws voor Besi

Besi heeft in het tweede kwartaal volop geprofiteerd van wat de producent van assemblageapparatuur voor de chipproductie ‘gunstige marktomstandigheden’ noemt. De wereldwijde chipproductie loopt op volle kracht om te proberen aan de enorme vraag te voldoen en dat leverde Besi ook de nodige vraag naar zijn machines op. Omzet en winst kwamen hoger uit dan het bedrijf zelf had verwacht.

De omzet in de maanden april tot en met juni bedroeg 226,1 miljoen euro, meer dan de helft hoger dan in het eerste kwartaal. Dat leidde voor Besi tot een winst van 93,5 miljoen euro, 2,5 keer zo veel als in het voorgaande kwartaal. De groei zat in vrijwel alle markten en in alle regio’s, maar met name producenten van chips voor mobiele apparaten zoals telefoons wisten Besi te vinden.

Het orderboek zit met ruim 200 miljoen euro wat minder vol dan aan het einde van de eerste periode. Wel is dat haast dubbel zo veel als een jaar geleden.

Gebruikelijke seizoensinvloeden

Voor het lopende kwartaal rekent Besi op een iets lagere omzet dan in de tweede periode. Dat hangt volgens het bedrijf samen met gebruikelijke seizoensinvloeden. Ook is het bedrijf dan ietsje minder winstgevend. In het tweede kwartaal was de winstmarge aan de hoge kant omdat er producten werden verkocht waar Besi meer aan verdient, maar er ook zeer efficiënt werd geproduceerd. Ook kostenbesparingen hielpen daarbij.

Besi zag het beschikbare geld groeien naar meer dan 200 miljoen euro, ondanks de forse investeringen die het bedrijf doet om verder te groeien. Daarom geeft het bedrijf nog eens 60 miljoen euro uit aan de inkoop van eigen aandelen, waarmee het aandeelhouders wil belonen.