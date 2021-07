Cloud en telefoonverkopen in beeld bij cijfers techbedrijven

Google is al jaren een van de grote spelers in de wereldwijde markt voor cloudruimte. Daar kan het techbedrijf nog verder groeien, net als bij diensten voor bedrijven zoals mail, chat en samenwerkingssoftware. Verder gaat de blik van beleggers en analisten naar de winst die Google met de verkoop van advertenties wist te behalen. Nog altijd komt het merendeel van de omzet van de onderneming daar namelijk vandaan.

Ook Microsoft speelt al een grote rol in de cloud met zijn Azure-diensten. Het bedrijf presenteerde onlangs de nieuwste versie van zijn besturingssysteem Windows, dat ook volledig in de cloud kan draaien. Daarmee speelt Microsoft in op bedrijven die thuiswerken willen aanbieden of het lastig vinden om alle software op verschillende soorten computers te laten draaien. Verder zijn de verkopen van Windows en productiviteitssoftwarepakket Office altijd belangrijk, net als de nieuwste Xbox-spelcomputer. Die heeft sinds zijn introductie al last van het wereldwijde chiptekort waardoor er meer vraag is naar de spelcomputers dan Microsoft er kan maken.

Bij Apple ten slotte wordt altijd gekeken naar de iPhoneverkopen. Volgens analisten lijkt de vraag daarnaar in de afgelopen periode groter te zijn geweest dan in dezelfde periode in eerdere jaren. Ook introduceerde Apple een nieuwe Mac-desktopcomputer en gaat de aandacht weer naar de dienstentak. Met onder meer video- en muziekstreaming, maar ook betaaldiensten, verdient Apple steeds meer aan de gebruikers van zijn hardware buiten de aankoop van een nieuwe computer, tablet of telefoon om.