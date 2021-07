Loketten voor aanvraag zorgbonus gaan dicht

De loketten voor de aanvraag van de zorgbonus sluiten dinsdag om 18.00 uur. Zorgaanbieders en pgb-budgethouders konden sinds half juni een aanvraag indienen voor medewerkers die in de strijd tegen het coronavirus onder uitzonderlijke omstandigheden hun werk hebben moeten doen. Het kabinet heeft daar dit jaar in totaal 720 miljoen euro voor beschikbaar gesteld.

Belangrijkste voorwaarde om in aanmerking te komen voor de bonus is volgens het kabinet dat de zorgprofessional in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft verricht vanwege Covid-19, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden.

Veel zorgprofessionals kregen in 2020 al een zorgbonus van 1000 euro netto als beloning voor hun inzet tijdens de eerste golf. De hoogte van de nieuwe bonus bedraagt naar verwachting 200 tot 240 euro netto. Het bedrag zal bekend worden als alle aanvragen zijn beoordeeld en het beschikbare bedrag kan worden verdeeld over de goedgekeurde verzoeken.

Ook ingehuurde schoonmakers, zzp’ers en uitzendkrachten komen in aanmerking voor een bonus. Dat geldt ook voor verloskundigen en fysiotherapeuten. Zorgverleners die meer verdienen dan twee keer modaal krijgen geen bonus.